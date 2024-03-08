الحكومة الكورية تدرج الإنجازات السياسية والاقتصادية في الكتب المدرسية في الخارج

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية، بالتعاون مع الجاليات الكورية في مختلف دول العالم، لإدراج الإنجازات التي حققتها كوريا في المجالات السياسية والاقتصادية ضمن الكتب المدرسية في الدول التي يقيم فيها الكوريون، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هوية الكوريين في الخارج.ولتحقيق هذا الغرض قررت الحكومة زيادة الميزانية الخاصة بدعم 1462 مدرسة كورية تعمل على تعليم الكوريين المغتربين اللغة والتاريخ والثقافة الكورية.وكشف رئيس هيئة الكوريين المقيمين في الخارج "لي كي تشول" عن هذه الخطة أمس الخميس، حيث قال إن السياسات التي ستنتهجها الهيئة سوف تركز على تحقيق المصالح الجذرية للجاليات الكورية في الخارج، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقدم للخارج، وخلق وظائف جديدة للشباب، والمساهمة في جعل كوريا دولة محورية عالمية من خلال النمو المشترك مع 7 ملايين كوري مقيمين في الخارج.وتنفيذا لهذه الخطة، ستقوم هيئة الكوريين المقيمين في الخارج بتطوير المحتويات التعليمية ذات الصلة، إرسال وفود إلى 15 دولة لإجراء حوار مع أجيال مختلفة من الكوريين المقيمين في الخارج.وسوف تتعاون الهيئة مع الجاليات الكورية في الخارج ووزارة الخارجية والمنظمات المدنية المحلية في تعريف العالم بالإنجازات التي حققتها كوريا، من خلال نشرها في الكتب المدرسية في الدول التي يقيم فيها الكوريون.