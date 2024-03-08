زيادة عدد السياح الأجانب الشباب الزائرين لكوريا الجنوبية

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تبين أن عدد السياح الأجانب الشباب الذين يزورون كوريا الجنوبية قد استمر في الزيادة بفضل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الثقافة الكورية، بما في ذلك موسيقى الكيبوب، على مستوى العالم.ووفقا لبيانات كشفت عنها مؤسسة تنمية السياحة الكورية، بلغت حصة الشباب من إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في العام الماضي 35.6%.وأشارت البيانات إلى أن حصة السياح الأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عاما و30 عاما قد بلغت 25.3%، فيما بلغت حصة الذين تتراوح أعمارهم بين 31 عاما و40 عاما 20.6%، وبين 41 عاما و50 عاما 14.7%، وبين 51 عاما و60 عاما 12.2%.وكانت حصة السياح الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من بين إجمالي عدد السياح الأجانب الزائرين لكوريا 27.6% في عام 2013، و32.5% في عام 2016، و33.5% في عام 2017، و34.4% في عام 2018، و34.5% في عام 2019.وطبقا لنتائج مسح أجراه المعهد الكوري للثقافة والسياحة خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر من العام الماضي على حوالي 4 آلاف من السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية، فإن السبب الرئيسي في زيادة اهتمامهم بزيارة كوريا الجنوبية يرجع إلى محتوى الثقافة الكورية.