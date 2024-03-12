احتجاز مواطن كوري جنوبي في روسيا بتهمة التجسس

Photo : KBS News

تم القبض على مواطن كوري جنوبي في روسيا للاشتباه في قيامه بالتجسس. وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" أمس الاثنين، إن الرجل، الذي تم تعريفه بلقب عائلته "بيك"، قد اعتقل بداية العام في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، وتم نقله إلى موسكو في نهاية فبراير، وهو محتجز حاليا في سجن "ليفورتوفو" في موسكو.وقد قررت محكمة "ليفورتوفسكي" أمس الاثنين تمديد فترة احتجازه حتى يوم 15 يونيو القادم. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن مسؤول في إنفاذ القانون قوله إن المشتبه به نقل معلومات سرية إلى أجهزة مخابرات أجنبية، وأنه تم تصنيف القضية على أنها "سرية للغاية."وأضاف التقرير أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها القبض على كوري جنوبي في روسيا بتهمة التجسس.وبموجب القانون الجنائي الروسي، قد يواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا أدين بالتجسس.وقال مسؤول في الهيئة الدبلوماسية الكورية الجنوبية إن بعثة كوريا الجنوبية في تلك المنطقة تقدم المساعدات القنصلية اللازمة منذ علمها بعملية الاعتقال، وأضاف أنه من الصعب تقديم تفاصيل عن تلك القضية، حيث إن التحقيقات مازالت جارية.