المخابرات الأمريكية تقول إن كيم جونغ أون لا ينوي الدخول في مفاوضات نووية

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قالت المخابرات الأمريكية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ليس لديه على الأرجح أي نية للدخول في مفاوضات بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي.وقدم مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية هذا التقييم في تقرير سنوي حول التهديدات لعام 2024، أمس الاثنين. وقال التقرير إنه من شبه المؤكد أن كيم ليس لديه أي نية للدخول في مفاوضات لتفكيك برنامجه النووي، الذي يعتبره ضامنا لأمن نظامه الحاكم وللكرامة الوطنية.وأضاف التقرير أن كيم سيواصل السعي وراء الحصول على القدرات العسكرية النووية والتقليدية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها، كما ستسعى كوريا الشمالية إلى إقامة علاقات أقوى مع الصين وروسيا بهدف زيادة المكاسب المالية والتعاون الدفاعي. وأشار التقرير أيضا إلى أن كيم ربما يأمل أن يتمكن من استخدام علاقاته الدفاعية المتنامية مع روسيا لتحقيق هدفه المتمثل في تحقيق القبول الدولي لبلاده كقوة نووية.وقال التقرير أيضا إنه ردا على تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، فإن بيونغ يانغ تسعى إلى إظهار قوتها العسكرية من خلال إطلاق صواريخ والتهديد بالانتقام النووي. وبالنسبة لأسلحة الدمار الشامل، قال التقرير إن كيم لا يزال ملتزما بقوة بتوسيع ترسانة الأسلحة النووية لبلاده، كما أن كوريا الشمالية ظلت تستعد لاستئناف التجارب النووية في موقع "بونغ كيه ري" منذ منتصف عام 2022.