مدير وكالة الطاقة الذرية يزور اليابان

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قال تقرير نشرته وكالة "كيوتو" اليابانية للأنباء أمس إن مدير وكالة الطاقة الذرية "رفائيل غروسي" سيقوم بزيارة إلى اليابان بدءا من اليوم وحتى بعد غد الخميس من أجل النظر في وضع تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى البحر.ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، سيلقي غروسي محاضرة في جامعة طوكيو اليوم، ثم يلتقي بعد ذلك ببعض كبار المسؤولين اليابانيين بمن فيهم كبير أمناء مجلس الوزراء "يوشيماسا هاياشي"، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة "كين سايتو"، ومن المقرر أن يزور منطقة فوكوشيما غدا لتفقد مرافق معالجة المياه الملوثة. وقبيل مغادرته يوم الخميس سيجتمع مع وزيرة الخارجية اليابانية "كاميكاوا يوكو" في العاصمة اليابانية طوكيو.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤكد غروسي خلال الزيارة على موقف وكالة الطاقة الذرية المتمثل في المشاركة المستمرة في مراقبة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما، كما سيناقش أيضا التعاون حول القضية النووية وعدم الانتشار النووي في لقاءاته مع كبار المسؤولين اليابانيين.ومن جانبه قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، إن زيارة غروسي تستهدف تفقد المحطة النووية والتحقق من الأوضاع فيها.