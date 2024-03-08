الولايات المتحدة تحذر كوريا الشمالية من أنه سيتم الرد على استفزازاتها

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قال "بول لاكاميرا" قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إنه سيتم الرد على التحركات الإيجابية من قبل كوريا الشمالية بأفعال إيجابية، كما سيتم الرد على التحركات السلبية بأفعال سلبية.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس في مركز القيادة الكورية الأمريكية في مدينة "صونغ نام" الكورية الجنوبية، ردا على سؤال حول إمكانية حدوث استفزازات من جانب كوريا الشمالية.وقال القائد العسكري الأمريكي أيضا إن تركيز ردع كوريا الشمالية انتقل الآن من الحيلولة دون تطوير قدراتها النووية، إلى منعها من استخدام أسلحة نووية، وأوضح أن مناورات "فريدوم شيلد" المشتركة بين سيول وواشنطن تستهدف الرد على مختلف التهديدات المحتملة من قبل كوريا الشمالية.وأضاف القائد الأمريكي أنه يتم حث الجنود الكوريين الجنوبيين والأمريكيين في تلك المناورات على تعلم الدروس من الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.وردا على سؤال حول المكان الذي يمكن أن يتسبب فيه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في إشعال صراع بين الكوريتين، قال إنه يركز على قدرات الرد العسكري، كما أعرب عن توقعاته بإمكانية حدوث أقصى حد من التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.