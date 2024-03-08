فعالية خاصة لزيارة قصر تشانغ كيونغ باستخدام لوحات القصر القديمة

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سيتم إجراء فعالية خاصة لزيارة قصر تشانغ كيونغ الملكي تسمح للزوار بالتعرف على المظهر القديم للقصر من خلال النظر إلى لوحات القصر المرسومة قبل مائتي عام.وصرحت هيئة التراث الثقافي الكوري اليوم بأنها ستنظم هذه الفعالية الخاصة كل يوم أحد بدءا من الأحد القادم وحتى شهر مايو القادم.وسوف بإمكان المشاركين في الفعالية الخاصة دراسة لوحات القصر وهم يستمعون إلى شروح من متخصصين في التراث الثقافي، كما سيمكنهم الاطلاع على التغييرات التي حدثت في القاعات الرئيسية في قصر تشانغ كيونغ، مثل "ميونغ جونغ جون" و"هوان كيونغ جون" و"تونغ ميونغ جون" خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.يذكر أن لوحات قصر تشانغ كيونغ رُسمت فيما بين عامي 1826 و1830، وتشمل تصويرا لقصريْ "تشانغ دوك" و"تشانغ كيونغ" الواقعين في شرق قصر "كيونغ بوك"، وقد تم اختيار لوحتين مملوكتين لمتحف جامعة كوريا ومتحف جامعة دونغ آه ضمن الكنوز الوطنية.الجدير بالذكر أن تلك اللوحات تصور المباني والجسور الرئيسية في القصرين المحاطين بالجبال والتلال على نحو دقيق، وبالتالي فهي تعتبر من البيانات المهمة لدراسة مباني القصور الملكية الكورية القديمة.