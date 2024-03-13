جونغ كوك يصبح فنان الكيبوب المنفرد الأطول بقاءً في بيلبورد هوت 100 بعد ساي

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ظل جونغ كوك عضو فرقة البوب الكورية بي تي إس على قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية فردية رئيسية لمدة 18 أسبوعا متتالية، وهي ثاني أطول فترة لفنان كيبوب منفرد.ووفقا لأحدث رسم بياني صدر أمس الثلاثاء، احتلت أغنية "ستاندينغ نكست تو يو" لجونغ كوك المرتبة 85، بزيادة درجتين عن الأسبوع السابق، وقد بقيت على الرسم البياني لمدة 18 أسبوعا متتالية.وتعد هذه ثاني أطول فترة لأي فنان منفرد في الكيبوب بعد الرقم القياسي الذي سجله ساي لمدة 31 أسبوعا متتالية بأغنية "كانغ نام ستايل" في عام 2012.وبالإضافة إلى ذلك، ظلت جيني عضوة فرقة فتيات الكيبوب بلاك بينك على الرسم البياني للأسبوع الحادي عشر على التوالي بأغنية "وان أوف ذا غيرلز"، وهي أغنية تم إنتاجها بالتعاون مع "ذا ويكند" و"ليلي روز ديب".