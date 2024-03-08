قادة الاتحاد الأوربي يدعون لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

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من المتوقع أن يتم في قمة الاتحاد الأوربي المقرر عقدها الأسبوع القادم مناقشة فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس الثلاثاء إن قادة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوربي دعوا في مسودة البيان المشترك الذي سيصدر عن قمة الاتحاد الأوربي المقرر انعقادها يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر مارس الجاري في مقر المفوضية الأوربية في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى فرض عقوبات جديدة ضد كل من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران بسبب دورها في مساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وكانت المفوضية الأوربية قد أدرجت يوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي وزير الدفاع الكوري الشمالي "كانغ سون نام" وهيئة الصواريخ الرئيسية في كوريا الشمالية، على قائمة العقوبات الخاصة بها.وأعرب قادة الاتحاد الأوربي في مسودة البيان المشترك عن قلقهم الكبير من احتمال أن تقدم إيران تقنيات تتعلق بالصواريخ الباليستية إلى روسيا.ومن جانبها، حذرت رئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين" في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوربي أمس الثلاثاء من أن الاتحاد الأوربي مستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا قدمت صواريخ باليستية إلى روسيا.