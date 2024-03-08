الرئيس يون يخطط لزيادة ميزانية تطوير صناعة الفضاء لأكثر من 1.5 تريليون وون

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تعهد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بزيادة ميزانية تطوير صناعة الفضاء الكورية لتبلغ تريليونا و500 مليار وون، أي ما يساوي حوالي مليار ومائة وخمسين مليون دولار، بحلول عام 2027.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس يون في حفل إطلاق مشروع مجموعة صناعة الفضاء الكورية الذي أقيم في شركة صناعة الطيران الكورية في منطقة "سا تشون" في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، صباح اليوم.يشار إلى أن المشروع عبارة عن بناء نظام ثلاثي من منطقة خاصة للقاذفات في مقاطعة جنوب جولا، ومنطقة خاصة للأقمار الاصطناعية في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، ومنطقة خاصة بالمواهب البشرية في مدينة ديجون، من أجل تنمية صناعة الفضاء بقيادة القطاع الخاص.وفي خطابه للتهنئة، أكد الرئيس الكوري على أهمية التحدى بقوة أكبر تجاه الفضاء، الذي يتمتع بفرص لا حصر لها وأسواق هائلة، مشيرا إلى انطلاق أفضل نظام ثلاثي في العالم بالتزامن مع إنشاء هيئة طيران الفضاء الكورية، وتقديم خارطة طريق لاقتصاد الفضاء.وفي الوقت نفسه، تعهد الرئيس يون بأن تتحمل الحكومة مسؤولية بناء البنية التحتية الأساسية التي يصعب على الشركات الخاصة بناؤها بشكل فردي، مثل مرافق الاختبار البيئي الفضائي.كما قال أيضا إنه سيقوم بمضاعفة صندوق الفضاء المماثل بين القطاعين الحكومي والخاص الذي تم إنشاؤه العام الماضي لتقديم الدعم الكامل للشركات الناشئة حتى تتمكن من النمو لتصبح شركات عالمية.علاوة على ذلك، أضاف أن المشروع سيجذب استثمارات خاصة بقيمة تزيد عن 100 تريليون وون كما سيخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل جيدة بحلول عام 2045.وشدد الرئيس على أن العصر الذي كانت فيه تكنولوجيا الفضاء مقتصرة على المنافسة الأمنية قد انتهى، مشيرا إلى أن صناعة الفضاء صارت محركا للنمو المستقبلي الذي يزيد من القدرات التنافسية للصناعات القائمة ويخلق صناعات جديدة.