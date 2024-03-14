عرض فيلم ميكي 17 للمخرج بونغ جون هو في كوريا العام القادم

Photo : YONHAP News

تم تأكيد موعد عرض الفيلم الجديد للمخرج الكوري العالمي "بونغ جون هو" بعنوان "ميكي 17" في بلده الأم في يناير من العام القادم، حسبما أعلنت الشركة الموزعة اليوم الخميس.ومن المقرر طرح فيلم الخيال العلمي الأمريكي في دور العرض المحلية يوم 28 يناير من عام 2025، وهو اليوم الأول من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حسبما قالت شركة "وارنر بروس كوريا".وكان من المقرر إطلاق الفيلم في مارس من هذا العام ولكن تم تأجيله لأسباب مختلفة، بما في ذلك حدوث إضرابات في هوليوود.ويعد فيلم "ميكي 17" أول مشروع للمخرج بونغ منذ فيلم "الطفيلي" في عام 2019، الحائز على جائزة أوسكار، وهو مقتبس عن رواية "إدوارد أشتون" التي تحمل نفس الاسم، والتي تدور أحداثها حول مستكشف فضائي مستنسخ يتم إرساله إلى كوكب مغطى بالجليد.