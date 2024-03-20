الرياضة المنتخب الكوري الشمالي لكرة القدم يصل لليابان ضمن تصفيات كأس العالم

وصل منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم للرجال إلى اليابان أمس الثلاثاء للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2026.

جاء ذلك بعد شهر تقريبا من دخول منتخب كوريا الشمالية للسيدات إلى اليابان للمنافسة في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب اليابان للرجال مباراة في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم أمام كوريا الشمالية في طوكيو غدا الخميس، بينما من المقرر أن يستضيف منتخب كوريا الشمالية مباراة تأهيلية أمام اليابان في بيونغ يانغ يوم الثلاثاء القادم.

وتحظر اليابان، من حيث المبدأ، دخول مواطني كوريا الشمالية إليها، وذلك ضمن العقوبات التي فرضتها منذ أن بدأت كوريا الشمالية في إطلاق صواريخ. ومع ذلك، سمحت اليابان بدخول فرق كرة القدم الوطنية الكورية الشمالية بعد أن اعتبرت التبادلات الرياضية حالة استثنائية.

وتخطط الرابطة العامة للكوريين المقيمين في اليابان، وهي مجموعة مؤيدة لكوريا الشمالية مكونة من ذوي الأصول الكورية الذين يعيشون في اليابان، لإرسال فرقة تشجيع مكونة من ثلاثة آلاف و400 عضو لمباراة الغد الخميس.

