19% زيادة في صادرات كوريا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مارس

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زيادة في شهر مارس الماضي، وللشهر الثالث على التوالي. ووفقا لتقرير أوليّ صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 18.82 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى تعافي صادرات أشباه الموصلات بنسبة 33.9% في مارس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 11.69 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو من عام 2022. كما شهدت الصادرات الكورية من شاشات العرض زيادة بنسبة 13%، بينما انخفضت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 6.2%، وأجهزة الكمبيوتر بنسبة 20.3%.وحسب الدول، شهدت صادرات كوريا من منتجات المعلومات والاتصالات زيادة إلى الصين بنسبة 32.5%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 22.8%، فيما انخفضت بنسبة 52.8% لليابان.أما قيمة الواردات الكورية من منتجات المعلومات والاتصالات فبلغت 11.7 مليار دولار في مارس، بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل كوريا فائضا بمقدار 7.1 مليار دولار في تجارة منتجات المعلومات والاتصالات.