سام سونغ للإلكترونيات تعلن عن زيادة بأكثر من 931% في أرباحها التشغيلية

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سجلت شركة سام سونغ للإلكترونيات فائضا في أرباحها التشغيلية للمرة الأولى منذ خمسة أرباع سنوية خلال الربع الأول من هذا العام، على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار شرائح الذاكرة.وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء إنها سجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 6.6 تريليون وون، أي حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي، في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، بزيادة نسبتها 931.87% مقارنة بالفترة من يناير إلى مارس من العام الماضي.وقد تجاوز هذا الأداء توقعات السوق بأكثر من 18%، حيث قدرت وكالة يونهاب إنفوماكس الأرباح التشغيلية لسام سونغ بـ5.59 تريليون وون. وبلغت قيمة مبيعات سام سونغ 71.9 تريليون وون في تلك الفترة، بزيادة نسبتها 12.82% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ خمسة أرباع سنوية التي يرتفع فيها الرقم إلى أكثر من 70 تريليون وون، تحديدا منذ الربع الرابع من عام 2022.وقد سجلت الشركة صافي ربح قدره 6.75 تريليون وون، بزيادة نسبتها 328% مقارنة بالعام الماضي.