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الرياضة

دودجرز يفوز في المباراة الافتتاحية لدوري البيسبول الأمريكي في سيول

Write: 2024-03-21 10:32:36

دودجرز يفوز في المباراة الافتتاحية لدوري البيسبول الأمريكي في سيول

Photo : YONHAP News

فاز فريق مدينة "لوس أنجلوس"، "دودجرز"، في المباراة الافتتاحية لدوري البيسبول الأمريكي للمحترفين على فريق مدينة "سان دييغو"، "بادريس"، في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة الكورية سيول.

واستطاع فريق "دودجرز" الفوز على فريق "بادريس" بخمسة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي أقيمت في ملعب "كو تشوك سكاي دوم" أمس الأربعاء، في أول مباراة افتتاحية للموسم العادي لدوري البيسبول الأمريكي تقام في كوريا الجنوبية.

وأحرز فريق "دودجرز" 4 أشواط في الجولة الثامنة، ليحول تأخره بشوطين مقابل شوط واحد إلى تقدم بخمسة أشواط مقابل اثنين.

وسجل "شوهي أوتاني" اللاعب الياباني المتألق في أول ظهور له مع فريق "دودجرز" في الموسم العادي، هدفين من خمسة أهداف.

أما "كيم ها سونغ" لاعب الارتكاز الكوري الجنوبي في فريق "بادريس"، فلم يسجل شيئا من ثلاث محاولات.

وسيبدأ "جو موسغروف" من فريق "بادريس" و"يوشينوبو ياماموتو" من فريق "دودجرز" المباراة الثانية في سيول، والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.
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