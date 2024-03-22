كوريا الجنوبية تتعادل مع تايلاند في تصفيات كأس العالم

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تعادل منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره التايلاندي بهدف لكل منهما في مباراة أقيمت بينهما أمس الخميس ضمن تصفيات بطولة كأس العالم لعام 2026.وفشل المنتخب الكوري بقيادة مدربه المؤقت "هوانغ سون هونغ" في تحقيق الفوز في المباراة التي أقيمت على ملعب كأس العالم في سيول، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.وأحرز قائد المنتخب الكوري الجنوبي "سون هُنغ مين" هدفا في الدقيقة 42، لكن المنتخب الكوري فشل في الحفاظ على تقدمه واستطاع منتخب تايلاند تحقيق التعادل في الشوط الثاني.وبهذا التعادل، ظل منتخب كوريا الجنوبية، صاحب المركز 22 في التصنيف العالمي، في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما تقدم منتخب تايلاند صاحب المركز 101 عالميا، إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط.وكانت هذه هي المباراة الدولية الأولى لكوريا الجنوبية بعد هزيمتها أمام الأردن بنتيجة صفر مقابل 2 في نصف نهائي بطولة كأس آسيا في قطر في فبراير الماضي، وهي أيضا المباراة الأولى منذ الجدل المثار بعد المشادة التي وقعت بين "سون" و"لي كانغ إين" في بطولة كأس آسيا.ومن المقرر أن يغادر المنتخب الكوري الجنوبي إلى تايلاند اليوم الجمعة لخوض مباراة التصفيات الثانية في العاصمة بانغكوك يوم الثلاثاء في الساعة 9:30 مساء.