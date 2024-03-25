الفيفا يلغي مباراة كوريا الشمالية واليابان في تصفيات كأس العالم

Photo : KBS News

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، رسميا مباراة كوريا الشمالية واليابان في تصفيات كأس العالم التي كان من المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء في بيونغ يانغ. وأعلن الفيفا عن الإلغاء أول من أمس السبت قائلا إن المباراة التأهيلية لن تقام ولن تتم إعادة جدولتها لأن كوريا الشمالية لم تتمكن من إيجاد مكان بديل، كما أنه لا يوجد مجال لتأجيلها.وقد أحال الفيفا كوريا الشمالية إلى لجنته التأديبية، وأضاف أنه ستتم معاقبة كوريا الشمالية بخسارة المباراة بنتيجة صفر مقابل 3. وتأتي هذه الخطوة بعد إخطار من كوريا الشمالية بعدم قدرتها على استضافة المباراة.وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة إن المباراة لن تقام في موعدها بسبب ظروف غير متوقعة.وبقرار الفيفا، تكون اليابان قد فازت بالمباراة المقررة دون إقامة مباراة فعلية، وبالتالي يكون رصيدها 12 نقطة، لتتصدر المجموعة الثانية بثلاثة انتصارات وبدون خسائر، بينما احتلت كوريا الشمالية المركز الثالث بفوز واحد وثلاث خسائر.