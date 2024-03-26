عودة لاعب كرة قدم كوري إلى سيول بعد احتجازه في الصين بسبب اتهامات بالرشوة

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تم إطلاق سراح لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي "سون جون هو"، الذي كان محتجزا في الصين لمدة عشرة أشهر تقريبا بسبب اتهامات بتلقيه رشوة، وقد عاد إلى كوريا أمس الاثنين. وأعلنت وزارة الخارجية عودة سون قائلة إنها طلبت التعاون عبر قنوات مختلفة مع السلطات الصينية لضمان سير عملية إطلاق سراحه بسرعة. وأوضحت الوزارة أنها رتبت حوالي 20 اجتماعا قنصليا لسون في أثناء التواصل الوثيق مع عائلته، كما قدمت المساعدات اللازمة بشكل نشط.وقد اعتقلت سلطات الأمن العام في مقاطعة "لياونينغ" في شمال شرق الصين اللاعب سون في شهر مايو من العام الماضي "للاشتباه في تلقيه رشاوى بصفته شخصا ليس موظفا حكوميا"، وهو لاعب مخضرم في المنتخب الوطني الكوري ويلعب لفريق "شاندونغ تايشان" في الدوري الصيني الممتاز.وتنطبق هذه التهمة على الموظف غير العام الذي يتلقى رشاوى من شخص فيما يتعلق بعمله. وفي حالة اللاعبين الرياضيين، فمن المعروف أنه يمكن تطبيق مثل هذه التهم إذا تلقوا رشاوى مقابل تنفيذ طلبات غير قانونية تتعلق بالألعاب، مثل التلاعب بنتائج المباريات.