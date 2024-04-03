كوريا الشمالية تؤكد نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت

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أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت. وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أشرف على اختبار صاروخ من طراز "هوا صونغ 16" مزود برأس حربي وتفوق سرعته سرعة الصوت، والذي تم إطلاقه من ساحة تدريب عسكرية على مشارف مدينة بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء. وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع أوليّ بلغ 101.1 كيلومتر، وارتفاع ثانوي أقصى بلغ 72.3 كيلومتر، وحلق لمسافة ألف كيلومتر على طول مسار مقرر قبل أن يهبط في البحر الشرقي. وقال التقرير أيضا إن الاختبار أكد قدرة الرأس الحربي الجديد على المناورة الرشيقة والرائعة، فضلا عن القيمة العسكرية والاستراتيجية للصاروخ الجديد متوسط المدى الذي تفوق سرعته سرعة الصوت. وأشاد كيم به باعتباره سلاحا استراتيجيا يظهر "التفوق المطلق" لتكنولوجيا الدفاع في كوريا الشمالية، وقال إن جميع الصواريخ الكورية الشمالية التكتيكية والتشغيلية والاستراتيجية أصبحت الآن قادرة على استخدام الوقود الصلب كما صار لديها قدرات نووية.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أمس الثلاثاء أنه رصد عملية إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من منطقة بيونغ يانغ في الساعة 6:53 صباحا، موضحا أن الصاروخ طار حوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي.