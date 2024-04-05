كوريا تعرب عن قلقها من الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في غزة

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أعربت الحكومة الكورية عن قلقها من الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في قطاع غزة.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في سيول إن الحكومة الكورية تدعو إسرائيل لإجراء تحقيقات سريعة وشفافة في الهجوم الذي قُتل فيه أعضاء "منظمة المطبخ العالمي".وأضاف المتحدث أن الحكومة الكورية قلقة من مقتل عدد من المدنيين، بمن في ذلك عمال الإغاثة في غزة، داعيا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال للقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني.وقال أيضا إن الحكومة الكورية تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها للضحايا وأسرهم، وتأمل في الشفاء العاجل للجرحى.وكان الموظفون الأجانب السبعة التابعون لمنظمة المطبخ العالمي، ومن بينهم بريطانيون وأمريكي وأسترالي وكندي، قد قتلوا في غارة إسرائيلية على سيارتين كانتا تقلانهم في شارع الرشيد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وأكدت منظمة المطبخ العالمي أن استهداف القافلة كان متعمدا.