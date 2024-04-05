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الدولية

كوريا تعرب عن قلقها من الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في غزة

Write: 2024-04-05 11:08:17Update: 2024-04-05 14:05:47

كوريا تعرب عن قلقها من الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في غزة

Photo : KBS News

أعربت الحكومة الكورية عن قلقها من الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في سيول إن الحكومة الكورية تدعو إسرائيل لإجراء تحقيقات سريعة وشفافة في الهجوم الذي قُتل فيه أعضاء "منظمة المطبخ العالمي".
وأضاف المتحدث أن الحكومة الكورية قلقة من مقتل عدد من المدنيين، بمن في ذلك عمال الإغاثة في غزة، داعيا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال للقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني.
وقال أيضا إن الحكومة الكورية تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها للضحايا وأسرهم، وتأمل في الشفاء العاجل للجرحى.
وكان الموظفون الأجانب السبعة التابعون لمنظمة المطبخ العالمي، ومن بينهم بريطانيون وأمريكي وأسترالي وكندي، قد قتلوا في غارة إسرائيلية على سيارتين كانتا تقلانهم في شارع الرشيد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأكدت منظمة المطبخ العالمي أن استهداف القافلة كان متعمدا.
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