البنتاغون تجري مشاورات مع الحلفاء بشأن اختبار كوريا الشمالية لصاروخ يعمل بالوقود الصلب

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية فيما يتعلق بادعاء كوريا الشمالية أنها اختبرت صاروخا باليستيا يعمل بالوقود الصلب، إنها على علم بذلك الاختبار، وأنها تجري مشاورات وثيقة في هذا الشأن مع الدول الحليفة في المنطقة.جاء ذلك في موجز صحفي أمس الخميس للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "باتريك رايدر" ردا على سؤال حول موقف الحكومة الأمريكية تجاه إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يعمل بالوقود الصلب.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أول من أمس الأربعاء أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت ويعمل بالوقود الصلب.وأضاف المتحدث "رايدر" أن الحكومة الأمريكية تسلط الضوء على التعاون مع الدول الحليفة والشريكة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنها ستظل تركز على ذلك.