سيول وواشنطن تبحثان التعاون في ردع تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان الدورة الرابعة والعشرين للحوار الدفاعي المتكامل يوم الخميس المقبل في واشنطن.وسوف يحضر الحوار عدد من مسؤولي البلدين ذوي الصلة بالشؤون الدفاعية والخارجية، بمن فيهم مدير مكتب السياسات الدفاعية في وزارة الدفاع الكورية "جو تشانغ ريه"، ومساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ "إيلي راتنر"، والقائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا "أندرو وينترنيتز".وسوف يبحث الجانبان القضايا المتعلقة بالتعاون في الردع والاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وتعزيز وضع الدفاع المشترك، ونقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب.كما سيبحثان التفاصيل المتعلقة بالتعاون في تنفيذ الرؤية الدفاعية للتحالف الكوري الأمريكي، والتي تم التوصل إلى الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الكورية الأمريكية في العام الماضي.