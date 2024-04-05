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الاقتصادية

توقعات بوصول النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.3% هذا العام

Write: 2024-04-08 14:36:42Update: 2024-04-08 14:38:29

توقعات بوصول النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.3% هذا العام

Photo : YONHAP News

توقعت منظمة "إيه إم آر أو" لأبحاث الاقتصاد الكلي، والتي أنشأتها رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين واليابان، أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.3% هذا العام، محتفظة بتوقعاتها السابقة الصادرة في شهر ديسمبر من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية الكورية اليوم الاثنين إن السبب في حفاظ المنظمة على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند مستوى 2.3% يرجع إلى الانتعاش في صناعة أشباه الموصلات.
وتوقعت المنظمة أن تسجل كوريا الجنوبية تضخما بنسبة 2.5% هذا العام.
كما توقعت المنظمة أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية والصين واليابان والدول الأعضاء العشرة في رابطة "آسيان" إلى 4.5% بفضل الانتعاش في الاستهلاك المحلي والاستثمار والصادرات والصناعة السياحية.
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