سام سونغ للإلكترونيات تحصل على دعم أمريكي لتوسيع منشآتها في تكساس

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قال تقرير صحفي إن شركة سام سونغ الكورية للإلكترونيات سوف تتلقى ستة مليارات دولار على الأقل في شكل دعم من حكومة الولايات المتحدة بموجب قانون الرقائق الأمريكي، وذلك من أجل توسع أعمال الشركة في إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.ونقلت وكالة رويترز في تقرير نشرته أمس الاثنين عن مصدر مطلع قوله إن الدعم االذي ستحصل عليه سام سونغ سيكون هو ثالث أكبر دعم بعد كل من شركة "إنتل" الأمريككية، وشركة "تي إس إم سي" االتايوانية.وتخطط سام سونغ للإلكترونيات، التي تستثمر 17 مليار دولار لبناء مصنع للرقائق في نطقة "تايلور" بولاية "تكساس"، للإعلان عن استثمارات إضافية يوم الاثنين القادم، وذلك وفقا لتقرير نشرته مؤخرا صحيفة "وول ستريت جورنال".وفيما يتعلق بالإعانات الحكومية، نقلت رويترز عن مصادر قولها إنه سيتم إنفاق ذلك المبلغ على بناء أربع منشآت في تكساس، بما في ذلك مصنع إنتاج الرقائق، ومصنع آخر، ومنشأة للتغليف المتقدم، ومركز للبحث والتطوير.ومن المتوقع أن يصل حجم استثمارات سام سونغ فيما يتعلق بموقع إنتاج الرقائق في تكساس إلى 44 مليار دولار، بما في ذلك الاستثمارات الإضافية.