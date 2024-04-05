الحكومة الكورية تستثمر 230 مليون دولار في تطوير أشباه موصلات خاصة بالفضاء والطيران

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية استثمار مبلغ 300 مليار وون، أي ما يعادل حوالي مائتين وثلاثين مليون دولار، في تطوير أشباه موصلات فائقة السرعة للاتصالات التي ستُستخدم في الجيل القادم من الطائرات.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم بأنها ستبدأ في تنفيذ مشروع "تطوير تكنولوجيا أشباه الموصلات لشبكة الاتصالات عالية الموثوقية، الخاصة بالجيل القادم من الفضاء والطيران".وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع بناء على مذكرة تفاهم تم إبرامها خلال زيارة الرئيس "يون صوك يول" للولايات المتحدة في شهر ابريل من العام الماضي، بين شركة الطيران العالمية "بوينغ"، والمعهد الكوري لتخطيط وتقييم التكنولوجيا الصناعية، والمعهد الكوري للتطوير التكنولوجي.ووفقا لمذكرة التفاهم، ستتعاون الشركة الأمريكية في عمليات التحقق واختبار المواصفات والجودة، في حالة تطوير كوريا الجنوبية أشباه موصلات خاصة بالفضاء والطيران.وقالت الوزارة الكورية إنها ستعمل على توسيع قاعدة قدرات أشباه الموصلات المحلية من أشباه موصلات للأنظمة الخاصة بالأجهزة المتنقلة ومراكز البيانات والأجهزة الإلكترونية المنزلية، إلى أشباه موصلات خاصة بالفضاء والطيران.وأضافت أنها سوف تستمر في دعم تطوير التكنولوجيا الضرورية للحصول على القدرات التنافسية في صناعة أشباه الموصلات المحلية من اجل تطور كوريا لي تصبح دولة قوية في مجال الفضاء والطيران.