الحكومة الأمريكية تدعو الكونغرس لمنع بيونغ يانغ وموسكو من غسل الأموال بالعملات الافتراضية

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اتهمت وزارة المالية الأمريكية كوريا الشمالية وروسيا بإساءة استخدام العملات الافتراضية، وحثت الكونغرس على تنفيذ استجابة سريعة لهذه المشكلة.وأعرب "وولي أدييمو" نائب وزير المالية في شهادة مسبقة قبل إجراء جلسة استماع في مجلس الشيوخ، عن القلق من زيادة استخدام الجماعات الإرهابية للعملات الافتراضية والأصول الرقمية.وزعم أنه ليس فقط منظمات مثل القاعدة وحماس، بل وأيضا دول مثل كوريا الشمالية وروسيا، تستخدم العملات الافتراضية لتحويل الموارد المالية وإيجاد طرق جديدة لإخفاء هوياتها.وقال إن كوريا الشمالية تمكنت من غسل وإخفاء أرباحها غير القانونية من خلال عمليات ابتزاز سيبرانية معقدة باستخدام تكنولوجيا تعزيز إخفاء الهوية، بينما تجنبت روسيا العقوبات المالية الغربية الناتجة عن غزوها لأوكرانيا باستخدام أساليب متعددة، بما في ذلك استخدام العملة المشفرة "تيثر".ووصف المسؤول الأمريكي كوريا الشمالية وروسيا بأنهما "جهات فاعلة ضارة"، وحث على توسيع دور الولايات المتحدة في منع مثل هذه الأعمال.كما طالب الكونغرس بإصدار تشريع لتعزيز أدوات تتبع تلك الأنشطة، موضحا أن ذلك يجب أن يشمل عقوبات على الأطراف الأخرى ذات الصلة، مثل مقدمي الأصول الرقمية الأجانب الذين يسهلون التمويل غير المشروع.