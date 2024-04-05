واشنطن تقول إن محو كوريا الشمالية للتوحيد هو ضمن محاولتها اليائسة للتحكم الداخلي

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قالت "جولي تيرنر" المبعوثة الأمريكية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية إن سعي الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لمحو التوحيد من خلال تغيير سياساته تجاه كوريا الجنوبية، يجب أن ينظر إليه على أنه انعكاس ليأس "كيم"، وليس كتعبير عن قدراته.وأكدت "تيرنر" في حوار استضافته الجمعية الكورية في نيويورك أمس الثلاثاء أن التغيير الذي طرأ على بلاغات الزعيم "كيم" تجاه كوريا الجنوبية لا يعد تغييرا استراتيجيا لإظهار قدراته بشأن العلاقات الوثيقة مع روسيا وتطوير الأسلحة، بل جاء ضمن محاولته اليائسة للسيطرة على بيئة المعلومات الداخلية.وأضافت أن القمع في كوريا الشمالية شهد زيادة، وأن وضع حقوق الإنسان فيها تدهورة بشكل أكبر، خاصة بعد جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هناك تقارير تفيد بدخول القوانين الشريرة الثلاثة حيز التنفيذ في كوريا الشمالية، وزيادة الإعدام العلني، والقيود على حرية الحركة، ومركزية توزيع الغذاء، وتعزيز المراقبة.