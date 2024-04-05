سام سونغ للإلكترونيات الأولى في الولايات المتحدة من حيث الحصة السوقية

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احتلت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات المرتبة الأولى في الولايات المتحدة من حيث الحصة السوقية خلال العام الماضي، والتي تعد أكبر سوق في العالم للأجهزة الكهربائية المنزلية.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "تريك لاين" لأبحاث السوق اليوم الأربعاء، بلغت حصة "سام سونغ" في السوق الأمريكية للأجهزة الكهربائية المنزلية خلال العام الماضي 21% ، محتلة بذلك المرتبة الأولى، وتلتها كل من شركة "إل جي" الكورية بـ19%، وشركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية بـ18%، وشركة "ورلبول" الأمريكية بـ15%.كما كانت "سام سونغ" الأولى في الولايات المتحدة بـ19% من الحصة السوقية على أساس حجم مبيعاتها من الأجهزة الالكترونية المنزلية في العام الماضي، وتلتها شركة "جنرال إلكتريك" بـ17%، وشركة "إل جي" بـ16%، وشركة "ورلبول" بـ16% أيضا.