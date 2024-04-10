كوريا والصين واليابان تنسق لعقد القمة الثلاثية في أواخر مايو

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قال تقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية إن كوريا الجنوبية والصين واليابان تقوم حاليا بعمليات تنسيق ومراجعة لخطة عقد القمة الثلاثية بينها في أواخر مايو، في حدود يوم 26 أو 27، في كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يحضر الرئيس يون صوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الصيني لي كيانغ تلك القمة، التي إذا تم تحقيقها، ستكون أول قمة بين الدول الثلاث منذ ديسمبر 2019.وكان وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" قد صرح أول من أمس الاثنين بأن الدول الثلاث تضع حاليا اللمسات الأخيرة على تاريخ القمة الثلاثية، وقد أدلى بهذا التصريح عقب اجتماعه مع "لي هي سوب" الأمين العام لأمانة التعاون الثلاثي بين سيول وطوكيو وبكين.فيما يتعلق بتلك التصريحات، قالت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء إن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق على جدول القمة، وأضافت أنها في المرحلة النهائية من المناقشات ذات الصلة.