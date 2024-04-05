الحزب الديمقراطي يحافظ على الأغلبية البرلمانية ويحقق فوزا ساحقا

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حقق الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأربعاء، ليحتفظ بالأغلبية البرلمانية في البرلمان الذي يضم 300 عضو.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الديمقراطي على 161 مقعدا من أصل 253 من مقاعد الانتخاب المباشر، بينما فاز حزب قوة الشعب الحاكم في 90 دائرة انتخابية فقط، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الخميس بعد فرز 98% من الأصوات.ومع احتساب مقاعد التمثيل النسبي، من المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي والحزب التابع له، التحالف الديمقراطي، بأكثر من 170 مقعدا، بينما يتوقع أن يفوز حزب سلطة الشعب وتابعه حزب مستقبل الشعب بأكثر من 100 مقعد.وفي أكثر مناطق العاصمة احتداما في التنافس، حقق الحزب الديمقراطي فوزا ساحقا بحصوله على 37 مقعدا في سيول و65 مقعدا في "إنتشون" ومقاطعة "كيونغ كي"، بينما حصل حزب قوة الشعب على 11 مقعدا في "كيونغ كي" و8 مقاعد في سيول.وفي "دايجون" و"سيجونغ" ومقاطعة "تشونغ تشُنغ"، حصل الحزب الديمقراطي على 21 مقعدا، بينما حصل حزب قوة الشعب على ستة مقاعد.واكتسح حزب المعارضة جميع الدوائر الـ31 في مقاطعة "جولا" وجزيرة "جيجو"، بينما كان حزب قوة الشعب متقدما كثيرا في معقله التقليدي في مقاطعة "كيونغ سانغ" حيث حصل على 59 مقعدا، بينما حصل الحزب الديمقراطي على 5 مقاعد.