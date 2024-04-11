الحزب الديمقراطي المعارض يحافظ على الأغلبية البرلمانية ويحقق فوزا ساحقا

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حقق الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأربعاء، ليحتفظ بالأغلبية في البرلمان الذي يضم 300 عضو.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الديمقراطي على 161 مقعدا من أصل 253 من مقاعد الانتخاب المباشر، بينما فاز حزب قوة الشعب الحاكم في 90 دائرة انتخابية فقط، وذلك حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس بعد فرز 98% من الأصوات.ومع احتساب مقاعد التمثيل النسبي، من المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي والحزب التابع له، حزب التحالف الديمقراطي، بأكثر من 170 مقعدا، بينما يُتوقع أن يفوز حزب قوة الشعب والحزب التابع له حزب مستقبل الشعب بأكثر من 100 مقعد.وفي أكثر المناطق احتداما في التنافس، حقق الحزب الديمقراطي فوزا ساحقا بحصوله على 37 مقعدا في سيول، و65 مقعدا في "إنتشون" ومقاطعة "كيونغ كي"، بينما حصل حزب قوة الشعب على 11 مقعدا في "كيونغ كي" و8 مقاعد في سيول.وفي "ديجون" و"سيجونغ" ومقاطعتي شمال وجنوب"تشونغ تشُنغ"، حصل الحزب الديمقراطي على 21 مقعدا، بينما حصل حزب قوة الشعب على ستة مقاعد.واكتسح حزب المعارضة جميع الدوائر الـ31 في مقاطعة "جولا" وجزيرة "جيجو"، بينما كان حزب قوة الشعب متقدما كثيرا في معقله التقليدي في مقاطعتيْ "كيونغ سانغ" حيث حصل على 59 مقعدا، بينما حصل الحزب الديمقراطي على 5 مقاعد.وفي مقاطعة "كانغ وان"، فاز الحزب الديمقراطي في 6 دوائر، بينما حصل حزب قوة الشعب على مقعدين.وحصل حزب المستقبل الجديد، بقيادة رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون"، وحزب الإصلاح الجديد، بقيادة رئيس حزب قوة الشعب السابق المخلوع "لي جون صوك"، وحزب "جين بو"، على مقعد واحد لكل منهم.وفي السباق على 47 من مقاعد التمثيل النسبي، وبعد فرز 87% من الأصوات، كان حزب مستقبل الشعب التابع لحزب قوة الشعب الحاكم متقدما بنسبة 37%، ويليه التحالف الديمقراطي التابع للحزب الديمقراطي المعارض بنسبة 26%، وحزب إعادة بناء كوريا بقيادة وزير العدل السابق "تشو كوك" بنسبة 24%.