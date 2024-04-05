رئيس الحزب الديمقراطي يفوز في دائرة كيانغ بي في إنتشون

Photo : YONHAP News

فاز رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" على "وان هي ريونغ" من حزب قوة الشعب الحاكم في دائرة "كيانغ بي" في "إنتشون"، التي كانت واحدة من أكثر المناطق التي شهدت تنافسا شديدا في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأربعاء.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل "لي" على 54.12% من الأصوات في الدائرة، ليحقق فوزا مريحا على "وان" الذي حصل على 45.45%، وذلك حتى الساعة 7:32 من صباح اليوم مع فرز معظم الأصوات.وفي حوالي الساعة الواحدة من صباح الخميس عندما كان فوزه شبه مؤكد، أعرب "لي" عن امتنانه لناخبيه الذين دعموه خلال الحملة الانتخابية، وقال إنهم كانوا متفهمين جدا للوضع الذي لم يستطع فيه التركيز على دائرته الانتخابية فقط بصفته رئيسا للحزب.وتعهد رئيس الحزب الديمقراطي ببذل قصارى جهده لتطوير تلك المنطقة ووقف تراجع إدارة الدولة وتعزيز تنمية المجتمع الإقليمي.واعتبر "لي" انتخابه بمثابة دعوة من الشعب له لبناء عالم أفضل وتحقيق التنمية الإقليمية، وقال إن نتيجة الانتخابات يمكن اعتبارها أيضا حكم من الشعب على حكومة الرئيس "يون صوك يول".