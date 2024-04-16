أسعار الصادرات والواردات في كوريا ترتفع للشهر الثالث في مارس

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ارتفعت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في شهر مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار الصادرات بلغ 120.89 نقطة في شهر مارس، مرتفعا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق، ليواصل اتجاهه التصاعدي للشهر الثالث على التوالي.وأرجع البنك المركزي الكوري هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار تصدير المنتجات الصناعية نتيجة لارتفاع بنسبة 0.1 نقطة مئوية في العملة الكورية مقابل الدولار الأمريكي في شهر مارس الماضي.كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.4% على أساس شهري ليصل إلى 137.85 نقطة في مارس، وهو ارتفاع أيضا للشهر الثالث على التوالي.وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع سعر خام دبي، وهو المعيار القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 4.1% على أساس شهري ليصل إلى 84 دولارا و18 سنتا للبرميل في مارس.