قادة الولايات المتحدة واليابان والفلبين يعقدون قمة اليوم الخميس

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أعلنت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن قادة الولايات المتحدة واليابان والفلبين سيعلنون عن مبادرة جديدة بشأن أمن الطاقة والتعاون البحري، في أول قمة ثلاثية بينهم في واشنطن اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي.ووفقا لما صرح به مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جيك سوليفان" أول من أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، سيضع القادة الثلاثة جدول أعمال جديد لمبادرات من شأنها تعزيز أمن الطاقة والتعاون الاقتصادي والبحري والمشاركة في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني والاستثمار المشترك في البنية التحتية الحيوية.وبوجه خاص يتم تفسير المحادثات بشأن التعاون البحري على أنها وسيلة للتصدي لمحاولات الصين لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي. ولدى كل من اليابان والفلبين نزاعات إقليمية منفصلة مع الصين، حيث تتنازع طوكيو مع بكين على جزر "سينكاكو" في بحر الصين الشرقي، بينما تتنازع مانيلا مع بكين على مناطق في بحر الصين الجنوبي.وقبل مغادرته إلى الولايات المتحدة أمس الأربعاء، توقع الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس" أن يكون هناك اتفاق خلال القمة الثلاثية بشأن الحفاظ على الأمن وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، موضحا أنه سيتم مناقشة إجراءات محددة حول كيفية تنفيذ التعاون.