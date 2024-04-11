فوز مرشحة حزب قوة الشعب نا كيونغ وان في دائرة دونغ جاك بي

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فازت "نا كيونغ وان" مرشحة حزب قوة الشعب الحاكم، في دائرة "دونغ جاك بي" في سيول، ضمن الانتخابات العامة التي جرت أمس الأربعاء في كوريا.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس، حصلت "نا" على 54.01% من الأصوات في الدائرة التي شهدت منافسة شديدة، لتتغلب على "ريو سام يونغ" مرشح الحزب الديمقراطي المعارض، الذي حصل على 45.98%.وكان من المتوقع في استطلاعات الرأي أن تخسر "نا"، لكنها فازت في ساحة رئيسية للمعركة الانتخابية في منطقة العاصمة سيول، وهي منطقة يعتبرها الحزبان مقياسا لمدينة سيول بأكملها.وأعربت "نا"، وهي نائبة سابقة في البرلمان لأربع دورات عن الحزب الحاكم المحافظ، عن امتنانها لسكان دائرتها الانتخابية الذين دعموها، وقالت إن الحملات الانتخابية كانت صعبة، لكنها تمكنت من الفوز لأن السكان أدركوا إخلاصها.وأضافت أن حزبها فشل في الحصول على المزيد من المقاعد في الانتخابات لأنه لم يكسب قلوب الناس، وتعهدت بأن يسعى حزب قوة الشعب جاهدا للتقرب من الشعب وتقدير آراء الجمهور.