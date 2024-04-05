غالاكسي إيه آي توسع خدمة الترجمة بـ16 لغة منها اللغة العربية

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صرحت شركة سام سونغ للإلكترونيات اليوم بأنها ستقوم بزيادة عدد اللغات الخاضعة لخدمة الترجمة الشفوية والكتابية التي عرضتها الشركة لأول مرة في هاتفها "غالاكسي إيه آي" من سلسلة "غالاكسي إس 24"، من 13 لغة إلى 16.وقررت الشركة الكورية دعم ثلاث لغات إضافية، هي: العربية والإندونيسية والروسية، في هاتفها "غالاكسي إيه آي" من خلال التحديث الذي سيتم إجراؤه في شهر أبريل الجاري.بالإضافة إلى ذلك، سيشمل هذا التحديث ثلاث لغات فرعية، هي: الإنغليزية الأسترالية، والصينية لهونغ كونغ، والفرنسية الكندية.وبهذا سيتمكن ما يقرب من مليار شخص إضافي حول العالم من استخدام وظائف اتصالات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالهاتف "غالاكسي إيه آي"، مثل "الترجمة الفورية" و"المساعدة في الدردشة".وتخطط الشركة لدعم المزيد من اللغات في "غالاكسي إيه آي"، بما في ذلك السويدية والهولندية والرومانية والتركية من خلال تحديثات إضافية في غضون هذا العام.وقال "روه تيه مون" المسؤول في الشركة إن سام سونغ سوف تحقق انتشارا عالميا سريعا لهاتفها "غالاكسي إيه آي" من خلال زيادة عدد اللغات المدعومة.