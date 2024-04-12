كوريا الجنوبية تؤكد استمرار التواصل الوثيق مع الولايات المتحدة واليابان

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قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها ستواصل مع حكومتي الولايات المتحدة واليابان تعزيز التعاون بينها في أعقاب القمة التي عقدت أول من أمس الأربعاء بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إيم سو سوك" للصحفيين أمس الخميس إن سيول تتواصل باستمرار وعن كثب مع واشنطن وطوكيو، ليس فقط فيما يتعلق بالتعاون الثلاثي، ولكن أيضا فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والعالمية.وأدلى "إيم" بهذه التصريحات عندما سُئل عن التأثير المتوقع لقمة "بايدن" و"كيشيدا" على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وعلى التعاون بين الدول الثلاث، حيث قال إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، باعتبارهما شريكتين في علاقة مشاركة استراتيجية شاملة عالمية، تعملان على توسيع التعاون في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم بوجه عام.وأضاف أن سيول وواشنطن وطوكيو تشترك في القيم الأساسية وتعمل على تعزيز النظام الدولي.