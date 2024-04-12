مناورات بين سيول وواشنطن استعدادا لاحتمال استخدام كوريا الشمالية أسلحة نووية

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أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على خططهما لتنفيذ مناورات حوارية مشتركة استعدادا للتعامل مع أي تهديد نووي من قبل كوريا الشمالية.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن الجانبين أكدا على الخطة خلال الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي أجري في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الخميس.وأوضحت الوزارة أن الجانبين أكدا على إجراء المناورات القائمة على المناقشات، والتي تتضمن سيناريو استخدام كوريا الشمالية لأسلحة نووية، وذلك بما يتفق مع إعلان واشنطن وما اتفقت عليه المجموعة الاستشارية النووية.وخلال المحادثات الدفاعية المنتظمة، تعهد البلدان الحليفان بأن تظل تدريباتهما المشتركة متجاوبة مع البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة في شبه الجزيرة الكورية.كما أعادت الولايات المتحدة التأكيد على التزامها الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية، بالاستفادة من كل القدرات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك القدرات النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي والقدرات غير النووية المتقدمة.كما أعادت الولايات المتحدة التأكيد على أن أي هجوم نووي من قبل كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها هو أمر غير مقبول وسوف يؤدي إلى نهاية نظام "كيم جونغ أون".