بكين تأمل في تعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع بيونغ يانغ

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قال كبير المشرعين الصينيين "تشاو ليجي" إن الصين تأمل في تعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية لتطوير العلاقات الثنائية.وأدلى "تشاو"، وهو ثالث مسؤول صيني من حيث الرتبة، بهذه التصريحات أمس الخميس خلال اجتماع مع "تشيه ريونغ هيه" رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، وذلك خلال اليوم الأول من زيارته إلى بيونغ يانغ، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.ووصل وفد صيني برئاسة "تشاو" إلى كوريا الشمالية أمس الخميس في زيارة تستغرق 3 أيام لحضور حفل افتتاح "عام الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية"، الذي يصادف الذكرى الخامسة والسبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "تشاو" أعرب خلال الاجتماع الذي عُقد في بيونغ يانغ عن أمل الصين في تعزيز التبادلات رفيعة المستوى وتعميق التعاون المتبادل مع كوريا الشمالية خلال عام الصداقة.وقال "تشاو" إن بكين على استعداد للسعي إلى تبادل الأفراد والتبادلات الثقافية وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع بيونغ يانغ، وتعزيز التنمية المستمرة للعلاقات الثنائية. وأضاف المسؤول الصيني أن السياسات الاستراتيجية الثابتة لبكين هي الحفاظ على العلاقات مع بيونغ يانغ وتوطيدها وتطويرها، نقلا عن الرئيس الصيني "شي جين بينغ".وردا على ذلك، أعرب "تشيه" عن أمله في أن يعمق البلدان التعاون والتبادلات في مختلف المجالات وتطوير العلاقات الثنائية الودية والتعاونية بتوجيه من قيادتيهما.يُذكر أن "تشاو" هو أكبر مسؤول صيني يزور كوريا الشمالية منذ تفشي جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يلتقي خلال زيارته بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".