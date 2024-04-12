تقرير حكومي يكشف عن اختلافات في التعافي الاقتصادي حسب القطاعات

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قالت الحكومة الكورية إن الاقتصاد يتعافى في الصناعات التحويلية والصادرات، فيما يعاني من انكماش في الاستهلاك المحلي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، يشهد قطاعا الصناعات التحويلية والصادرات تعافيا بفضل الانتعاش في صناعة أشباه الموصلات، كما يشهد معدل التوظيف زيادة أيضا.وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج الصناعات التحويلية في شهر فبراير الماضي قد شهد زيادة بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر السابع على التوالي.وشهدت قيمة الصادرات الكورية في شهر مارس زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة للشهر السادس على التوالي.أما قيمة مبيعات التجزئة في البلاد خلال شهر فبراير الماضي فقد زادت بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن شهدت انخفاضا للشهر السابع على التوالي منذ شهر يوليو من العام الماضي.وقال التقرير إن متوسط سعر خام دبي سجل 84.2 دولار للبرميل الواحد في مارس الماضي، بعد أن كان 78.9 دولار في يناير، و80.9 دولار في فبراير، مما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم في البلاد.