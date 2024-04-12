سيول تنتقد موسكو مجددا بسبب الفيتو ضد تمديد لجنة عقوبات كوريا الشمالية

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قال السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" إن روسيا قد استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات على كوريا الشمالية لمدة عام، لأنها لا تريد أن تكشف اللجنة عن بقعتها المظلمة، أي انتهاكها للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وأضاف السفير "هوانغ" خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد أمس الخميس في نيويورك بشأن الفيتو الروسي أن دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن استخدمت الفيتو لإخفاء انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن.الجدير بالذكر أن روسيا استخدمت حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية لمدة عام، بينما امتنعت الصين عن التصويت، فيما أيد باقي أعضاء مجلس الأمن الـ13 مشروع القرار الأمريكي.وبالتالي سيتم إنهاء أعمال خبراء لجنة العقوبات على كوريا الشمالية يوم الثلاثين من شهرأبريل الجاري.