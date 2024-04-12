الرئيس يون يوضح موقفه بشأن هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات العامة

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من المتوقع أن يوضح الرئيس الكوري "يون صوك يول" موقفه خلال الأسبوع القادم من هزيمة حزب قوة الشعب الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأربعاء الماضي.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي خلال مكالمة هاتفية مع تلفزيون "كي بي إس" اليوم الجمعة إن المكتب يجري دراسة حول توضيح موقف الرئيس "يون" تجاه نتائج الانتخابات العامة.وكان الرئيس "يون" قد صرح فور انتهاء الانتخابات العامة الأخيرة بأنه سوف يحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي ظهرت في الانتخابات، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لإصلاح شؤون الدولة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الشعب.وتبين أيضا أن الرئيس "يون" يدرس خطة لتغيير كبار المسؤولين وإعادة تنظيم المكتب الرئاسي، بعد أن قدم رئيس الوزراء وكبير مساعدي الرئيس وعدد من المساعدين الرئاسيين استقالات، متحملين المسؤولية عن هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات العامة.