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الدولية

مندوب كوري يشارك لأول مرة في اجتماع للجهات المانحة لأوكرانيا

Write: 2024-04-12 15:09:27Update: 2024-04-12 15:19:15

مندوب كوري يشارك لأول مرة في اجتماع للجهات المانحة لأوكرانيا

Photo : YONHAP News

شارك مندوب كوري جنوبي لأول مرة في اجتماع لمنصة تنسيق الجهات المانحة المخصصة لأوكرانيا، حيث أعرب عن استعداد كوريا لتقديم دعم متوسط وطويل المدى إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية في سيول إن المندوب الكوري "كانغ سوك هي" شارك في الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة التوجيهية التابعة لمنصة تنسيق الجهات المانحة، والتي عقدت في مدينة كييف عاصمة أوكرانيا أول من أمس الأربعاء.
ونقلت الوزارة عن "كانغ" قوله خلال الاجتماع إن كوريا الجنوبية ستدعم أوكرانيا على المديين المتوسط والطويل، خاصة في مجالات إعادة بناء البنية التحتية والصحة والطب والتعليم.
وقد تم تأسيس منصة تنسيق الجهات المانحة المخصصة لأوكرانيا في شهر يناير من العام الماضي بقيادة مجموعة الدول السبع، وذلك بهدف تقديم دعم مالي لأوكرانيا وتنسيق خطط إعادة الإعمار والتعافي متوسطة وطويلة المدى.
وتضم المنصة في عضويتها المجلس التنفيذي للاتحاد الأوربي، والمؤسسات المصرفية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، وقد انضمت كوريا الجنوبية إلى عضويتها في شهر فبراير الماضي.
وقررت الحكومة الكورية تقديم مبلغ 300 مليون دولار كدعم مالي لأوكرانيا خلال هذا العام، بالإضافة إلى ملياري دولار على المديين المتوسط والطويل بدءا من العام القادم. 
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