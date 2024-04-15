سيول تصف تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة بأنها غير ناجحة

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن الاختبار الأخير الذي أجرته كوريا الشمالية على صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت لم يكن ناجحا، وأن تطوير ذلك الصاروخ لا يزال "غير مكتمل".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير "شين وان شيك" في برنامج للكي بي إس" أمس الأحد، حيث قدم وزير الدفاع ذلك التقييم الذي يدحض ادعاءات بيونغ يانغ يوم 3 أبريل بأنها نجحت في اختبار صاروخ باليستي جديد متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب تفوق سرعته سرعة الصوت.وقال شين إن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يجب أن تكون قادرة على القيام بما يسمى رحلة الانزلاق في المرحلة النهائية، بحيث تطير بسرعة تبلغ 5 ماخ، لكنّ التحليل التفصيلي الذي أجرته كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توصل إلى أن الصاروخ الكوري الشمالي لم ينجح في تحقيق رحلة الانزلاق في المرحلة النهائية.ومع ذلك، أقر الوزير بحدوث بعض التقدم التكنولوجي، مشيرا إلى التغيير في الرأس الحربي للصاروخ من الشكل المخروطي إلى النوع المنزلق، متوقعا أن تنجح كوريا الشمالية في نهاية المطاف في تطوير صاروخ انزلاقي تفوق سرعته سرعة الصوت لأنها تبذل جهودا شاملة لتطويره.وفيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية المحتمل لقمرها الاصطناعي الثاني للتجسس العسكري، قال الوزير شين إن بيونغ يانغ قد تقوم بعملية الإطلاق في غضون نهاية هذا الأسبوع أو بعد بضعة أيام، وقد يحدث الإطلاق في أواخر أبريل الجاري على أبعد تقدير.وقال شين أيضا إن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب الإشارات التي تشير إلى أن كوريا الشمالية ظلت تستعد لإطلاق صاروخ يوم 15 أبريل، الذي يوافق ذكرى ميلاد مؤسس كوريا الشمالية الراحل كيم إيل سونغ، لكن يبدو أن بيونغ يانغ تجري بعض الاختبارات والإجراءات التكنولوجية التكميلية.