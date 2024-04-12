الحكومة الكورية تؤكد التزامها بإصلاح القطاع الطبي

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جددت الحكومة الكورية تأكيدها على الالتزام بإصلاح القطاع الطبي رغم هزيمة حزب قوة الشعب الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.وفي اجتماع عقد اليوم الاثنين للاستجابة للإضراب الجماعي للأطباء المتدربين، طالب وزير الصحة والرفاهية "تشو كيو هونغ" الدوائر الطبية بعرض اقتراح بديل موحد ومدعوم بالأساس العلمي بشأن الزيادة المثيرة للجدل في حصص الالتحاق في كليات الطب في أسرع وقت.وأضاف الوزير "تشو" أن الحكومة ستستمع إلى آراء الدوائر الطبية بموقف منفتح وصادق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها الحكومة رسالة إلى الدوائر الطبية منذ إجراء الانتخابات العامة يوم العاشر من أبريل الجاري.وقال "تشو" إنه لم يطرأ أي تغيير في موقف الحكومة بشأن الإصلاح الطبي، مشيرا إلى أن هناك أربع مهام للإصلاح الطبي، بما في ذلك زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب، وهي تعد متطلبات مسبقة لإحياء الخدمات الطبية الأساسية والأقليمية في البلاد.وأضاف الوزير "تشو" أن الحكومة سوف تنشيء نظاما للتعاون الوثيق بين المقر المركزي لإدارة الكوارث والحكومات الإقليمية لتعزيز نظام الدعم المخصص للمرضى الذين يعانون بسبب تعطل خدمات الرعاية الصحية.