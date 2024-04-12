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الدولية

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تزور كوريا

Write: 2024-04-15 15:15:47Update: 2024-04-15 16:05:16

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تزور كوريا

Photo : YONHAP News

وصلت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" إلى سيول أمس الأحد في زيارة تستغرق 4 أيام.
وفي أثناء إقامتها في سيول، ستجري السفيرة "غرينفيلد" محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الكوريين، حيث تبحث معهم سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجلس الأمن.
وجاءت زيارة "غرينفيلد" لكوريا في الوقت الذي يقترب فيه موعد انتهاء تفويض لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية يوم الثلاثين من أبريل الجاري، وبالتالي من المتوقع أن يتم في المحادثات مع المسؤولين الكوريين مناقشة إنشاء منظمة جديدة لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد بيونغ يانغ.
وسوف تزور السفيرة الأمريكية المنطقة منزوعة السلاح، وتجري لقاءات مع الشباب المنشقين الكوريين الشماليين وطالبات جامعة إيهوا النسائية الكورية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السفيرة الأمريكية "غرينفيلد" بزيارة لكوريا الجنوبية.
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