اتهام دبلوماسي كوري شمالي سابق في تايلاند بالتهرب من العقوبات الأمريكية

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وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى دبلوماسي كوري شمالي سابق في تايلاند بالتهرب من العقوبات والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي وغسل أموال دوليا.وقالت الوزارة أمس الثلاثاء إن "ري ميونغ هو" المسؤول السابق في سفارة كوريا الشمالية في تايلاند، قد رتب لشحنات بضائع إلى كوريا الشمالية باستخدام تحويلات بنكية بالدولار الأمريكي دون الحصول على ترخيص من وزارة الخزانة الأمريكية.ووفقا للائحة الاتهام، بدءا من فبراير 2015 تقريبا، استخدم "ري" منصبه كسكرتير اقتصادي وتجاري ثالث في السفارة للتفاوض على عقود، نيابة عن شركة كورية شمالية، من أجل شحن بضائع إلى كوريا الشمالية من تايلاند. وللقيام بذلك، استخدم "ري" العديد من الشركات الواجهة والمتآمرين المشاركين في تايلاند وماليزيا.وقال "ماثيو أولسون" مساعد المدعي العام في قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية، إن "ري" قد تحايل عمدا على العقوبات الأمريكية باستخدام شركات واجهة لخداع البنوك الأمريكية، في أثناء قيامه بتهريب بضائع إلى كوريا الشمالية.وأضاف "أولسون" أن الوزارة ستواصل بلا هوادة ملاحقة أولئك الذين ينتهكون العقوبات ويطورون برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.