مبعوث خاص من الرئيس الكوري يزور مصر وساحل العاج

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زار نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "تشون بيونغ كوك" كلا من مصر وساحل العاج، بصفته مبعوثا خاصا من الرئيس الكوري "يون صوك يول".وقالت وزارة الثقافة الكورية اليوم الأربعاء إن نائب الوزير "تشون" قام بجولة شملت مصر وساحل العاج بدءا من يوم الثاني عشر من أبريل ولمدة أسبوع، حيث التقى مع "أشرف سويلم" مساعد وزيرالخارجية المصري لشؤون المنظمات والتجمعات الأفريقية، و"فيديل ساراسورو" مدير مكتب رئيس ساحل العاج.وطلب "تشون" من المسؤوليْن حضور الدولتين في القمة الكورية الأفريقية المقرر أن تُعقد في سيول في شهر يونيو القادم، وأكد لهما نية الرئيس الكوري "يون" لتعزيز التعاون من أجل النمو المشترك والتضامن.ومن المقرر أن تعقد القمة الكورية الأفريقية الأولى يومي الرابع والخامس من يونيو القادم في سيول تحت شعار"نصنع المستقبل معا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن".وخلال لقائه مع مساعد وزير الخارجية المصري، دعا المسؤول الكوري إلى تنمية التعاون الإنمائي الثنائي بين سيول والقاهرة في مجالات النقل والبنية التحتية والطاقة النظيفة والتراث الثقافي.