تقرير يقول إن كوريا الشمالية ألغت إطلاق قمرها الاصطناعي الثاني للتجسس

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تبين أن كوريا الشمالية قد ألغت عماية إطلاق قمرها الاصطناعي العسكري الثاني للتجسس، التي كانت مقررة في أوائل شهر أبريل الجاري.وكشف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أمس الثلاثاء عن نتائج تحليل صور تم التقاطها في أوائل أبريل الجاري عبر الأقمار الاصطناعية، لموقع "سوه هيه" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في كوريا الشمالية.وأفادت نتائج تحليل الصور التي تم التقاطها يوم الثامن من أبريل بوجود 3 مركبات في مرصد لكبار الشخصيات و10 مركبات أخرى في المقر الإداري والأمني، وهو ما يشير إلى استعداد كوريا الشمالية لإطلاق قمرها الاصطناعي في ذلك الحين.لكن الصور التي تم التقاطها يوم العاشر من أبريل تظهر وجود مركبة واحدة فقط، وهو ما يشير إلى أن كوريا الشمالية قد ألغت خطتها لإطلاق قمر التجسس العسكري لأسباب غير معروفة.وكانت كوريا الشمالية قد نجحت في إدخال قمرها الاصطناعي الأول للتجسس العسكري "ماللي كيونغ 1" في مداره في شهر نوفمبر من العام الماضي، وأعلنت أنها ستطلق 3 أقمار اصطناعية إضافية للاستطلاع في غضون هذا العام.