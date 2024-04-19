وزير المالية الكوري يرفض تخصيص ميزانية تكميلية

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أعرب وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" عن موقف سلبي من دعوة حزب المعارضة لإعداد ميزانية تكميلية، وقال إن الحكومة تركز أكثر على دعم معيشة الناس.وأدلى الوزير، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بهذه التصريحات للصحفيين أمس الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال "تشيه" إن السياسات المالية الحالية يجب أن تدعم معيشة الناس والفئات الضعيفة في المجتمع بدلا من الاستجابة للركود الاقتصادي، موضحا أنه عادة ما يتم تخصيص ميزانية تكميلية لمواجهة الركود الاقتصادي.وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، قال الوزير إنه على الرغم من وجود العديد من عوامل الخطر، إلا أن الحكومة تتمسك بتوقعاتها بأن الأسعار سوف تستقر خلال النصف الثاني من هذا العام، مستشهدا بالاتجاهات المستقرة في الأسعار الأساسية.وفيما يتعلق بالانخفاض المضطرد في قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي، قال "تشيه" إن الحكومة تراقب عن كثب تغيرات السوق، ولديها خطط استجابة لمجموعة متنوعة من السيناريوهات.وأشار إلى أن الحكومة ستبعث برسالة إلى سوق الصرف الأجنبي من خلال التعاون الدولي إذا لزم الأمر، موضحا أن اجتماعه مع نظيره الياباني، واجتماعهما الثلاثي مع نظيرتهما الأمريكية، كان جزءا من هذه الجهود.